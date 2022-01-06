الأوروجواياني أراخو لاعب برشلونة يخضع لجراحة في يده

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعبه الأوروجواياني رونالد أراخو، يحتاج لعملية جراحية في يده، التي تعرضت للكسر خلال فوز الفريق الكتالوني 2 / 1 على مضيفه أتليتيكو بالياريس، أمس الأربعاء، بدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

واضطر أراخو للخروج من ملعب المباراة خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث تم مشاهدته لاحقا وذراعه في حمالة طبية .

ويستعد أراخو للخضوع للجراحة غدا الجمعة للعلاج من الإصابة، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع حسبما ترددت تقارير.

كشف برشلونة أيضا أن فرينكي دي يونج تعرض لإصابة في ربلة الساق اليسرى ضد ليناريس والتي أجبرته على الخروج في الشوط الثاني.

ولم يُكشف النقاب بعد عن المدة التي سيغيب عنها لاعب الوسط الهولندي، لكنه حاليا خارج حسابات الفريق في مباراته ضد غرناطة بالدوري الإسباني بعد غد السبت .

ويأتي ذلك، ليضاعف من معاناة برشلونة، الذي يحتل المركز الخامس حاليا في ترتيب الدوري الإسباني، حيث يمتلك قائمة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك إصابات الملاعب المعتادة.