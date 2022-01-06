الحكومة اليونانية تعلن توفير 270 ألف مركز إضافي للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية توفير 270 ألف مركز إضافي للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي ستكون متاحة خلال الأيام العشرة المقبلة لتطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر.

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، الإعلان الخاص بتوفر مراكز اللقاح الاضافية، عن تغريدة نشرها ماريوس تيميستوكليوس، الأمين العام لإدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، على موقع "تويتر".

وقال تيميستوكليوس إن المراكز، التي يمكن التوجه إليها بعد التسجيل على الصفحة الإلكترونية الخاصة بحملة التطعيمات الوطنية، تم إنشاؤها للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على الجرعة الأولى أو الثالثة (المعززة) من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19".

وكانت وزارة الداخلية اليونانية، طلبت من مسؤولي القطاع العام صياغة خطط لاتخاذ إجراء، حال خروج الوضع المتعلق بفيروس كورونا في البلاد عن نطاق السيطرة، وحرمان الخدمات الحيوية من موظفين لا غنى عنهم، في ظل ارتفاع المعدلات اليومية لحالات الإصابة بالفيروس إلى مستوى جديد أمس الاول الثلاثاء بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وكانت تعليمات مماثلة قد صدرت أيضا في المرحلة الأولى من تفشي الجائحة، في مارس 2020.

وقد أعلنت اليونان تسجيل رقم قياسي جديد لأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الاول الثلاثاء، وهو 50 ألفا و126 حالة. وكان الرقم القياسي السابق هو 40 ألفا و560 حالة، وكان قد تم تسجيله في 31 ديسمبر. وأكدت السلطات الصحية أيضا تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.