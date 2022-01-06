 قوات مظلية روسية تشارك في مهمة منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات مظلية روسية تشارك في مهمة منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 12:15 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 12:15 م

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن وحدات من قوات الإنزال المظلي الجوية الروسية تشارك في قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة في كازاخستان.

وذكر منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان اليوم الخميس، أن روسيا تشارك بالوحدات الفرعية والوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية المظلية الروسية ضمن قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عملية لحفظ السلام في كازاخستان.

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وستتمثل مهام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحفظ السلام في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية ومساعدة قوات القانون والنظام في إحلال الاستقرار، وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
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