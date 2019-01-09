إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش إلى أستراليا

ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم.

وجاء هذا القرار قبل أيام من انطلاق بطولة استراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، والتي تبدأ في 17 يناير الجاري.

وجرى توقيف ديوكوفيتش لعدة ساعات في مطار ملبورن لدى وصوله أستراليا أمس الأربعاء بعد أن أعربت سلطات الحدود الأسترالية عن مخاوفها بشان تأشيرة دخوله إلى البلاد.

وقال ديوكوفيتش قبل أيام أنه حصل على إعفاء طبي من لقاح فيروس كورونا مما يمكنه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن بيان سلطات الحدود الاسترالية ذكر "سلطات الحدود الاسترالية يمكنها التأكيد أن السيد ديوكوفيتش فشل في تقديم الأدلة المناسبة لتلبية متطلبات دخول أستراليا، وبالتالي تم إلغاء تأشيرة دخوله ".

وأضاف البيان "غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة دخول سارية أو تم إلغاء تأشيرة دخولهم سيتم توقيفهم وإبعادهم عن أستراليا.