 إحالة 19 سياسي تونسي بينهم الغنوشي والقروي ورؤساء حكومات على القضاء في جرائم انتخابية - بوابة الشروق
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إحالة 19 سياسي تونسي بينهم الغنوشي والقروي ورؤساء حكومات على القضاء في جرائم انتخابية

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 9:15 ص

أعلنت محكمة تونسية اليوم الإربعاء إحالة 19 شخصا بينهم رئيس حركة النهضة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، على القضاء لتهم ترتبط بجرائم انتخابية في انتخابات 2019.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات أحال على النيابة العامة أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.

وتشمل القائمة أيضا الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورؤساء حكومات سابقة وهم يوسف الشاهد وحمادي الجبالي ومهدي جمعة والياس الفخفاخ، وزراء سابقين وهم عبد الكريم الزبيدي وسعيد العايدي وسلمى اللومي وناجي جلول وشخصيات سياسية أخرى.

وبحسب بيان المحكمة الذي نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تتعلق الجرائم بمخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.


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