إسرائيل تستعد لشطب دول من قائمة أوميكرون الخاصة بحظر السفر

تستعد إسرائيل لشطب جميع الدول المدرجة على قائمة أوميكرون "الحمراء" التي يحظر السفر إليها، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والمكسيك.

ويعني إدراج دولة على القائمة "الحمراء" حظر سفر المواطنين الإسرائيليين وحاملي الإقامة الدائمة من السفر إليها، باستثناء من يحصلون على تصريح خاص، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها.

وتستعد وزارة الصحة الإسرائيلية لإلغاء القائمة على الفور، ومن المتوقع أن تحظى هذه الخطوة على موافقة الحكومة والبرلمان سريعا.

وأشارت الوزارة رغم ذلك إلى أن أعداد حالات العدوى في العديد من الدول تفوق أعدادها في إسرائيل، ولهذا يجب على السكان "عدم السفر إليها دون مبرر قوي".

وفرضت إسرائيل قيودا صارمة على السفر بعد الكشف عن إصابات بسلالة أوميكرون العام الماضي. ويشير الخبراء إلى أن القيود لم يعد لها داع حيث تفشى أوميكرون داخل إسرائيل على نطاق واسع.

ووصلت الحالات اليومية المسجلة في البلاد البالغ تعداد سكانها 9.4 مليون نسمة إلى ذروة جديدة اليوم الخميس بواقع 16115 حالة.