السودان يعلن تشديد الإجراءات الأمنية بالتزامن مع دعوات للتظاهر

أعلنت السلطات في السودان، تشديد الإجراءات الأمنية تحسبا لمليونية تنطلق اليوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني.

وذكر موقع صحيفة (الانتباهة) السودانية الإلكتروني، اليوم، أن السلطات أغلقت بالحاويات جسور المك نمر والسلاح الطبي والقوات المسلحة والنيل الأبيض وكوبر، بينما تركت كبري الحلفايا وسوبا لعبور السيارات بين أنحاء ولاية الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إنه تم إغلاق بعض الشوارع ومنع مرور المشاة، لافتين إلى أن أرتالا كبيرة من عربات الدفع الرباعي تتجول في قلب الخرطوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر دعت إليها تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وتجمع المهنيين السودانيين للخروج اليوم بشكل سلمي ودون تخريب والتوجه نحو القصر الرئاسي.

وتعد هذه التظاهرات الثانية بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم الأحد الماضي، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر، إن "هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان".

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.