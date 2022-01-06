قال محمد إبراهيم "كيشو"، لاعب المنتخب الوطني، إنه يشعر بالتجاهل من قبل اتحاد المصارعة، مؤكدًا أنه رفض العديد من عروض التجنيس واللعب بإسم دول أخرى غير مصر.

وأكد "كيشو"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": لن ألعب سوى بإسم مصر ولن أرفع سوى علم بلدي، ولكني حزين اتحاد بلدي يتجاهلني وأفتقد للشغف وكل الأجواء التي تحيط بي تدمرني".

وكشف: "اتدرب بشكل منفرد واتكفل بمصاريفي الشخصية منذ حصولي على الميدالية في طوكيو، اتحاد المصارعة لم يساعدني ويتجاهلني دائمًا، لم يقدم لي الدعم".

وأوضح: "حصلت على وعود كثيرة من أجل التكفل بمصاريف تجهيزي لأولمبياد 2024 ولكن دون جدوى، أشعر بالتحطيم فقط، الاتحاد لم يتواصل معي منذ حصولي على الميدالية".

وشدد: "ما كتبته عبر حسابي الشخصي مجرد التعبير عن ما بداخلي، اتعرض للعديد من الضغوطات في كافة الأشياء، التدريب والدعم المالي والنفسي أيضًا، ولا أريد أن اتترك لطريق اخر".

وكان "كيشو"، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "توضيح للجميع، لسه عندي الفرصة والصلاحية إني أكمل طريقي في مكان تاني، قبل نهائي بطولة عالم وكان معي مدربي فقط لا غير، وبالطبع حتى الأولمبياد على هذا الحال، ليعلم الناس حجم المعاناة التي كنت أمر بها، حتى فترة تواجدي في مصر كلها كانت معاناة بمعنى الكلمة ولوحدي ولكن ربنا عوضنا بعد صبر وتحمل وإصرار وحققنا هدفنا وهو الميدالية الأولمبية الغالية علينا".

واختتم: "اتمنى تواصل الاتحاد معي وحل المشاكل التي تواجهني، والدعم من أجل التدريب والتجهيز من أجل المشاركة في أولمبياد باريس المقبلة".