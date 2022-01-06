 وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 9:28 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 9:28 ص

بحث وزيرا دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن، وبريطانيا بن والاس، تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، في مكالمة هاتفية جدد خلالها الوزيران تأكيدهما على دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لنظيره البريطاني على مساهمات المملكة المتحدة في الأمن عبر المحيط الأطلسي.

ووفقا للبيان، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تنسيقهما الوثيق.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي يخضع للحجر الصحي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.


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