عضو بالأطباء يوضح إمكانية زيادة المعاش النقابي لأعضاء المهن الطبية

قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن المعاش النقابي يصرف للأطباء من إتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، وكان المعاش 900 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه سنويا لأن إجمالي المستفيدين حوالي 108 آلاف عضو وأسرة، أي أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش يجب توفير موارد (مستديمة) لها تزيد عن مائة وعشرين مليون جنيه في السنة؛ لضمان أن من سيتخرج هذا العام من الكلية سوف يجد معاشه عندما يصل إلى سن الستين، وحتى لا يفلس صندوق المعاشات مثلما حدث ببعض النقابات الأخرى التي اضطرت لإيقاف صرف معاشات أعضاءها تماما لعدة سنوات على الرغم من أن قيمة المعاش بها كانت لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.

وأضاف الطاهر فى بيان له اليوم، أنه منذ عام 2013 استطاع مجلس الاتحاد بأفكار وجهود جميع النقابيين تحسين سبل تحصيل الدمغة الطبية (وهي المورد الرئيس للصندوق) وتحسين استثمارات الإتحاد والسيطرة على الإنفاق غير الضروري، وبالتالي فقد تم زيادة الموارد المالية التي بموجبها تم رفع قيمة المعاش سنويا من 400 إلى 500 ثم إلى 600 ثم 700 ثم 800 ثم إلى 900، ثم جاء القرار الأخير برفعها إلى ألف جنيه.

وأجاب الطاهر على سؤال الكثير من الأطباء بشأن هل هذا المعاش كاف؟، قائلا: "بالطبع لا.. فنحن نعلم أعباء المعيشة وغلاء الأسعار، وبالتالى فان مجموع المعاش الحكومى والنقابى سويا لا يكفيان للحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولكن فى الحقيقة فإن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف قيمة المعاش الحكومي أكثر مما تكمن في ضعف المعاش النقابي وذلك بحساب نسبة ما يدفعه إلى ما يأخذه كل منا لكليهما.

وأوضح أن المعاش الحكومى يعتمد على ما يتم خصمه من المرتبات وهي مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ ثمانية آلاف جنيه فى السنة من الأطباء الكبار، لتعطيهم معاشا حوالى 2200 جنيه فقط، أما المعاش النقابي فهو صندوق خاص يعتمد معظمه على حصيلة التمغات الطبية ثم استثمارات وودائع الاتحاد، فى حين يعتمد بنسبة قليلة جدا على الاشتراكات السنوية الضئيلة حيث أن الحد الأقصى لاشتراك الأطباء الكبار هو 220 جنيه سنويا.

وأشار إلى أن يمكن زيادة المعاش النقابى أكثر من ذلك، ولكن نحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد، وعلى رأسها إلتزام من كل منا بدفع التمغات الطبية المقررة (على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها) مع التفكير فى طرق جديدة لتحسين تحصيل التمغة التي تعد الحصيلة الأساسية لصندوق المعاشات، وكذلك زيادة حوكمة سبل الإنفاق من الصندوق مع التقيد بالاستثمار الآمن لأمواله دون الدخول فى مغامرات مالية قد تؤثر سلبا على موارده، هذا بالإضافة لضرورة زيادة قيمة الاشتراكات النقابية.

وذكر أن نقابة الأطباء تقدمت منذ سنوات بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية ثم لمجلس النواب لإنشاء صندوق معاش تكميلي، واقترحنا حينها مصادر تمويل للصندوق كالتالى: 3% من صافي المرتب + 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة + 25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة + 50% من حصيلة صناديق الجزاءات (وتجرى له دراسة إكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلي)، إلا أن وزارتي الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق، ونحتاج لمزيد من التواصل النقابى مع جميع الجهات المختصة من أجل ذلك.

ورأي الطاهر أن رفع قيمة المعاش النقابى ليصبح ألف جنيه شهريا هي خطوة جيدة طبقا للمعلومات المالية المتاحة، ونحتاج جميعا للتضافر بمزيد من الأفكار والجهود من أجل رفع قيمة المعاش النقابي، والأهم من ذلك استمرار السعي لإنشاء صندوق للمعاش الحكومي التكميلي أسوة بالعديد من الجهات الأخرى.