كثفت مديرية التموين بالأقصر حملاتها التموينية على المخابز البلدية على مستوى المحافظة للتأكد من قيامها بعملها في المواعيد الرسمية المقررة وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات، وبالأوزان المقررة قانونا وعدم التصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق، وذلك لصالح المواطن والحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز وعلى منافذ السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم التمويني لمستحقيه.

وقالت المديرية إنه من خلال ديسمبر الماضي تم صرف كمية قدرها 83,5 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف/ يوم من خلال 307 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3679 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53658 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضافت أنه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.