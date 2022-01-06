سحب 2471 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، 2471 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وطبقت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقررت وزارة الداخلية، سحب رخص القيادة والتسيير حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، بداية من أول نوفمبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المركبات التي لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني؛ حيث سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وحسب بيان سابق لوزارة الداخلية، تشمل العقوبات التي سيتم البدء فى تطبيقها: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكل أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة من خلال موقع «بوابة مرور مصر»، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة «ذات ملصق إلكتروني» واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، حرصا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعا للازدحام.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه يتم استخدام الخدمة إلكترونيا من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، ثم سداد رسوم الخدمة المطلوبة.