القبض على شخص جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

القت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغاً من (عدد من المواطنين ، مقيمين بالإسكندرية) اتهموا أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال.

وعلى أثر ذلك تمكن المتهم من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.