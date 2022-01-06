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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

محمد فوزى
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 11:00 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجائت أسعار الخضروات على النحو التالى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
كما استقرت أسعار البطاطس بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 8.5 جنيه.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 2 إلى 4.5 جنيها.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
وتراوح سعر الفلفل الحامي بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الملوخية ليتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات.
وتراوح الخيار البلدي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وجائت أسعار الفاكهة على النحو التالى

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.
وتراوحت الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


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