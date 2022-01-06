استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجائت أسعار الخضروات على النحو التالى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 2 إلى 4.5 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الحامي بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الملوخية ليتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات.

وتراوح الخيار البلدي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وجائت أسعار الفاكهة على النحو التالى

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوحت الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.