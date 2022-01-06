أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام، غدا الجمعة؛ حدادًا على أرواح العمال، "شهداء لقمة العيش"، الذين قضوا في حادث السير في مدينة أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني أصدر تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم غدًا، معربًا عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد قالت - في بيان صحفي - إنها تلقت بلاغا بالحادث ليتبين أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت السائل، على مفترق رئيسي في أريحا الواقعة في شرق الضفة الغربية.



