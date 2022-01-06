محافظ المنوفية يشدد على إنهاء أعمال ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية في قويسنا

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة إنهاء الأعمال الخاصة بترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا؛ وذلك حرصاً على مصالح المستثمرين مع إعطاء مهلة زمنية محددة للانتهاء من أعمال الترفيق وتنفيذ المطلوب وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على عدم قبول أي تأخير أعمال فيما بعد وعدم تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية.

وأكد على تقديم التسهيلات اللازمة دعما للاستثمار وللحفاظ على حقوق المستثمرين فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة.

وفي هذا الإطار، عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا؛ لمناقشة أعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال وتذليل معوقات أعمال تسليم شبكات المرافق المنفذة بالمشروع تمهيدا للبدء في خطة الرصف، مطالبا بوضع جداول زمنية للانتهاء من توصيل المرافق بالتنسيق بين الشركة المنفذة والجهات المعنية.

وحضر الاجتماع، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية، والعميد محمد شلبي مدير الشركة الوطنية للمقاولات ومندوبيها وعدد من المستثمرين ومدير مديرية الطرق، ورئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ومسئولين عن الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات، ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات أعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية، وذلك فيما يخص تسليم شبكات المرافق المنفذة ووضع جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ الأعمال بقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي والطرق، كما تم التنبيه على جميع الجهات المعنية بسرعة نهو الملاحظات الواردة على أعمال المرافق لتنفيذ المطلوب وتسليم المرافق وتشغيلها فى أسرع وقت؛ للاستفادة منها وتشغيل المصانع حفاظا على حقوق المستثمرين.

كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين الخاصة بتوصيل المرافق لقطع الأراضي الخاصة بهم، وتم التشديد على الشركة الوطنية بضرورة استيفاء جميع الملاحظات الواردة على أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مع نهو الإجراءات المتعلقة بأعمال الاتصالات بالتنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات وإعداد تقرير مفصل بما تم في هذا الشأن، فيما تم التأكيد على الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإفادة بخطاب رسمي بالحد الأقصى والتوسعات المستقبلية للمصانع بالمرحلة الرابعة طبقا لمخطط الهيئة، في ضوء المصانع التي تم تخصيصها وأنشطتها وتحديد حجم التصرفات الصناعية التي ستنتج من المصانع والمطلوب استيعابها ومعالجتها صناعيا بمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية وذلك طبقا للأنشطة التي ستتم بالمنطقة ومعدل استهلاك المصانع وحجم تصرفاتها لعمل التوسعات اللازمة لاستيعابها بالمحطة.