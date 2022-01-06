نائب يحذر من بيع الأدوية إلكترونيًّا: باب لتجارة المواد المُدرجة بجدول المخدرات ومجهولة المصدر

قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، إنّ تداول وتجارة الأدوية إلكترونيًّا قد تؤدي إلى إسقاط القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة مهنة الصيدلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنّ التجارة الإلكترونية تعني عدم معرفة من يزوال المهنة، وعدم وجود أي ضمانة لسلامة الأدوية، فضلًا عن كونها بابًا ملكيًّا لتجارة المواد المُدرجة بجدول المخدرات.

وأشار إلى أنّ القانون ينص على عدم إجازة صرف أدوية إلا من خلال روشتة، لكنّ التجارة الإلكترونية لا تتيح ذلك.

ولفت إلى أن الأمر قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الأدوية مجهولة المصدر، إلى جانب النصب على المواطنين من خلال هذه المواد المجهولة.

وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، تضمن مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.