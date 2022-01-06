 مركز السيطرة على الأمراض الإفريقي: كورونا سيتوطن بالقارة مع غياب اللقاح - بوابة الشروق
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مركز السيطرة على الأمراض الإفريقي: كورونا سيتوطن بالقارة مع غياب اللقاح

هديل هلال
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 12:28 م

قال مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، إن فيروس كورونا سيكون متوطنًا في القارة السمراء مع غياب لقاح كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وأشاد كبير مسؤولي الصحة العامة في إفريقيا، اليوم الخميس، بالطريقة التي تعاملت فيها جنوب إفريقيا مع موجة فيروس كورونا الأخيرة، مشيرًا إلى أن عمليات الإغلاق الشديدة لم تعد أداة لاحتواء الفيروس التاجي.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، قال «نكينجاسونج»، خلال مؤتمر صحفي: «نحن متفائلون بعد ما رأيناه في جنوب إفريقيا خلال تلك الفترة، انتهت الفترة التي نلجأ فيها إلى عمليات الإغلاق الشديدة كأداة لمواجهة الوباء، ويجب أن ننظر إلى كيفية استخدام التدابير الاحترازية بعناية أكبر وبطريقة متوازنة مع زيادة معدلات التطعيم».


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