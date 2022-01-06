خبير تراث عالمي: المصريين القدماء كانوا يهتمون بالجبانات أكثر من منازلهم

قال المهندس طارق المري استشاري الحفاظ على التراث وخبير مركز التراث العالمي باليونسكو، إنّ الجبانات الإسلامية في القاهرة أقدم أكبر جبانات فى العالم يُدفن فيها منذ إنشائها حتى الآن، مع استثناء البقيع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس": "يوجد فيها عدد لا يحصى من أعلام الصوفية والدين الإسلامي"، موضحا أن المصريين القدماء كانوا يهتمون بالجبانات أكثر من منازلهم.

وأشار إلى أنّ مشروع تطوير الطرق والتي تمر بجبانات القاهرة التاريخية سيطيح بجبانات تاريخية كثيرة، وأن المشروع له آثار بيئية تهدد المباني حال عدم تغيير خط سير التوسعة التي تخترق الجبانات.

وتابع: "عاوزين ننقذ الجبانات التاريخية لأن بها مشاكل من سكن ناس وجبانات متهدمة"، مؤكدا أن بعض هذه الجبانات تحتاج ترميم وتتحول إلى مزار سياحي وهذا موجود في الكثير من دول العالم من مزارات جبانات في بريطانيا وفرنسا وعليها إقبال كبير ويدفع عليها رسوم زيارات.