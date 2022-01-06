قتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام) إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية بئر المكسور العربية داخل الخط الأخضر، أثناء تواجده مع والدته في حديقة ألعاب بالقرية.

وقال شهود عيان إن الطفل كان يلهو في الحديقة عندما تعرض لإطلاق عيارات نارية من مركبة مارة استهدفت ورشة عمل بالقرب من مكان الحادث، حيث أصيب برصاصتين في الرأس والرقبة.

وهذه هي الجريمة الثانية منذ مطلع العام الحالي. ويقول فلسطينيون داخل الخط الأخضر إن الشرطة الإسرائيلية تغض الطرف عن مكافحة الجريمة وفوضى انتشار الأسلحة في المدن العربية داخل الخط الأخضر وهو ما تنفيه الشرطة الإسرائيلية.