فوز ميامي هيت ويوتا جاز في دوري السلة الأمريكي

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فاز فريق ميامي هيت على بورتلاند تريل بليزرز 115 /109 فجر الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق هيت الفوز بعد الخسارة مرتين متتاليتين، وذلك رغم غياب جيمي باتلر للإصابة وخروج كيلي لوري في النصف الأول من المباراة.

وسجل ماكس ستراس 25 نقطة من بينها سبع رميات ثلاثية بجانب ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة في أول مشاركة له بعد غياب أربع مباريات بسبب البروتوكولات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وأحرز تيلر هيرو 16 نقطة لميامي في الوقت الذي تصدر فيه انفيرني سيمونز قائمة هدافي بورتلاند بتسجيله 28 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية.

كما تغلب يوتا جاز على مضيفه دنفر نجتس 115 /109 محققا فوزه العاشر على التوالي خارج ملعبه.

وسجل رودي جاي 18 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 17 نقطة لجاز الذي لم يتلق أي خسارة خارج ملعبه منذ السابع من نوفمبر الماضي.

وسجل نيكولا يوكيتش 26 نقطة و21 متابعة و11 تمريرة حاسمة لنجتس وتكفل مونتي موريس وويل بارتون بتسجيل 20 نقطة لكل منهما.

وفي باقي المباريات فاز فيلادلفيا على اورلاندو ماجيك 116 /106 وهيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 114 /111 وشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 140 /111.

كما فاز بروكلن نتس على إنديانا بيسرز 129 /121 ودالاس مافريكس على جولدن ستيت واريورز 99 /82 وسان انطونيو سبيرز على بوسطن سيلتكس 99 /97.

وتغلب أيضا مينيسوتا على أوكلاهوما سيتي ثاندر 98 /90 وتورنتو رابترز على ميلواكي بكس 117 /111 واتلانتا هوكس على ساكرامنتو كينجز 108 /102.