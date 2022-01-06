أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المصريين دائما يتابعون جميع خطابات وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكنهم ينتظرون وبشغف واهتمام كبيرين كلمة الرئيس السيسى سنوياً خلال زيارته للكنيسة المصرية لتقديم التهنئة لرمز الكنيسة المصرية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه سنوياً على الاحتفال مع كل المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وقال " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى مساء اليوم وفى جميع كلماته التى ألقاها من قلب الكنيسة المصرية بكاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة دائما يوجه حديثه لكل المصريين الذين يعطون أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته مساء اليوم خاصة قوله: "أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم ان نكون مع بعض وان شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض".

وأعرب النائب طارق رضوان عن ثقته التامة فى الشعب المصرى العظيم وفهمه الكبير والعميق لحديث الرئيس السيسى عن محاولات البعض لإحداث فتنة وفرقة بين المصريين وقوله بالنص : "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لإن ده مش هاينتهى خاصة كل ما هانكمل وهاننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكداً الاهمية الكبيرة لحديث الرئيس السيسى عن الجمهورية وتأكيده انها جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض"، مؤكداً ان "اى تحد أو أى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على حديثه الرائع والنابع من قلبه عن حبه وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثانى معلناً اتفاقه التام مع الرئيس السيسى أن الرجال توزن فى المواقف والظروف الصعبة جداً وذلك الأمر ينطبق تماماً على شخصية البابا تواضروس الذى كانت له دائماً مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها.