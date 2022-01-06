أستراليا تسجل 72 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أستراليا ارتفاعا جديدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، في ظل مخاوف من أن تغيير متطلبات الاختبارات يمكن تخفى النطاق الكامل لمدى تفشي الفيروس.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الاسترالية أنه تم تسجيل 72 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 64 ألف أمس الأربعاء، في حين ارتفع عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى إلى 3267 حالة مقارنة بـ 2990.

كما ارتفع عدد الحالات في العناية المركزة من 196 حالة إلى 208 حالات.

وسجلت ولاية فيكتوريا ست حالات وفاة و 21 ألفا و997 حالة إصابة، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 34 ألفا و994 حالة إصابة جديدة، كما سجلت ست حالات وفاة، من بينها حالة شاب في العشرينات من عمره، حاصل على جرعتي اللقاح.

ويشار إلى أن أعداد الحالات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس، حيث أنه يتم فقط إحصاء الحالات المسجلة.

ودافع رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي اليوم عن سياسة جديدة تقضي بأن الاستراليين لا يحتاجون إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) لتأكيد إيجابية للاختبار المستضد السريع (رات).

وقال موريسون" أعداد حالات الاصابة ليست قضية، مضيفا: "القضية المهمة هي التواصل للحصول على الرعاية، حيث يتم توفير دعم صحي عن بعد لكي يتمكن الأشخاص من الحصول على نصيحة حول كيفية التعامل مع إصابتهم في المنزل، والحصول على مزيد من المساعدة في حال ساءت الأمور".