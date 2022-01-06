الولايات المتحدة تجدد دعهما لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامة أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت الولايات المتحدة دعمها الثابت لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير خارجية جورجيا ديفيد زلكالياني.

وأكد الطرفان الحاجة إلى دعم حق الدول ذات السيادة في اختيار ترتيباتها الأمنية ودعم سيادة جورجيا وأوكرانيا وسلامتهما الإقليمية في مواجهة روسيا.

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز السلام والأمن في أوروبا.