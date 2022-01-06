أمرت النيابة الكلية بالشيخ زايد بحبس المتهم بقتل فتاة بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يعمل لدى المجني عليها عامل، وحاول سرقة متعلقاتها وعندما اكتشفت المجنى عليها قتلها وفر هاربا.

واعترف المتهم بقتل المجني عليها وبرر ذلك أنه كان يمر بضائقة مالية فقرر سرقتها، مشيراً إلى أنه لم يخطط لقتلها، لكنه فوجئ بها خلال سرقته مسكنها، فسدد لها طعنات خشية افتضاح أمره.

واصطحب فريق من النيابة العامة لمكان الجريمة وأعاد تمثيلها، وخاطبت النيابة الكلية مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها، لبيان ما به من إصابات أسفرت عن مقتلها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل فتاه أجنبية بغرض السرقه بمدينة الشيخ زايد.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد العثور علي جثة أجنبية داخل شقتها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة فتاه أجنبية، وبها طعنات نافذة. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل لدى المجنى عليها، وحاول سرقة متعلقاتها وعندما اكتشفت المجنى عليها اقدم علي قتلها ولاذا بالفرار هاربا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.