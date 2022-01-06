نظم قائدي سيارات الأجرة الجديدة «التاكسي الأبيض» المُعدل نتيجة لمبادرة إحلال السيارات، اليوم الخميس، مسيرة في الإسكندرية، انطلقت من شارع «سوتر» وسلكت طريق الكورنيش، وفي محيط مجمع الكليات النظرية، بهدف لفت الأنظار إليهم.

وشارك في الفاعلية 9 سيارات أجرة من النوع الجديد، بهدف الإعلان عن شكل «التاكسي الأبيض» للمواطنين، وذلك نظرًا لما يُعانيه سائقيه من عدم التفات الزبائن إليهم، حيث يتعرضون يوميًا للتشكيك بهم والقلق والتهرب منهم، خشية استغلالهم على غير الحقيقة.

وقال المواطن عزت أبو العزم، قائد إحدى سيارات «التاكسي الأبيض» الجديد في الإسكندرية، لـ«الشروق»: إنهم أرادوا بالمسيرة تعريف الشعب السكندري بأن «التاكسي الأبيض» لا يختلف في التعريفة عن «التاكسي التقليدي» بالإضافة إلى إمكانياته العالية والمتطورة.

وناشد السائقين المشاركون في المسيرة، محافظ الإسكندرية، ووسائل الإعلام بتسليط الضوء عليهم، والإعلان عن بدء عمل «التاكسي الأبيض» داخل المحافظة؛ لمساعدتهم في التغلب علي أعباء الحياة المعيشية، خاصة وأن القسط الشهري 2500 جنيهًا، وأن عددهم لم يتجاوز 30 سيارة حتى الآن.