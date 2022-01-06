اليابان تطلب من أمريكا فرض حظر تجول على قواعدها العسكرية وسط تفشي كورونا

طلب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، فرض حظر تجول على القواعد الأمريكية داخل بلاده، في أعقاب الزيادة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين أفراد الجيش الأمريكي.

وقال هاياشي للصحفيين، بعد محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الخميس، إنه طلب من واشنطن اتخاذ إجراءات شاملة لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر ومعالجة المخاوف المتزايدة بين السكان المحليين حول القواعد الأمريكية.

ورد بلينكين أنه من المهم ضمان صحة وسلامة ليس فقط الأفراد العسكريين الأمريكيين، ولكن أيضًا السكان المحليين، مضيفًا أن واشنطن "ستفعل كل ما في وسعها" من خلال العمل مع طوكيو للحد من انتشار الفيروس، وفقًا لهياشي.

وذكرت القوات الأمريكية في اليابان - في بيان صدر بعد المحادثات - أنه سيتم تفعيل "إجراءات أكثر صرامة" لجميع المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان "بسبب الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد-19" داخل منشآتها. وعندما يتم تقييد الحركات حتى يتم تأكيد نتيجة سلبية الاختبار المعملي، سيكون من الضروري ارتداء قناع في الأماكن العامة والمنشآت الموجودة في القاعدة كجزء من الإجراءات الجديدة، وفقًا للقوات الأمريكية اليابانية.

وجاءت المحادثات، التي عقدت بناء على طلب بلينكين، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد -19 في المحافظات اليابانية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل أوكيناوا وياماجوتشي مع رصد المزيد من الحالات داخل منشآت القوات الأمريكية، في ضوء انتشار متغير أوميكرون شديد القابلية للانتقال.