كشف مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، حقيقة تأجيل سفر منتخبنا الوطني إلى الكاميرون استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.
وقال مدحت المليجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «تواصل اليوم مع وائل جمعة، ونقل رغبة الجهاز الفني بطلب السفر يوم السبت بدلا من الجمعة برغبة من كيروش».
وأضاف: «إدارة منتخب مصر وافق على فندق إقامة المنتخب رغم إمكانياته المحدودة».
وأكمل سفير مصر بالكاميرون: «مع كل طلب أتوجه به لأي جهة في الكاميرون يطالبوني بقميص صلاح، حتى وصل الأمر بأن فتاة تعمل في صيدلية طلبت قميصه عند طلبي أحد الأدوية الخاصة بي».
وواصل: «تواصلت اليوم مع رئاسة الجمهورية الكاميرونية مباشرة بشأن تأمين منتخب مصر ومحمد صلاح على وجه الخصوص».
وأتم: «منتخب الكاميرون يركز فقط في التتويج بالبطولة التي يستضيفونها، هم فقط يتخوفون من مصر لأن "كعبنا عالي عليهم"».