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كشف مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، حقيقة تأجيل سفر منتخبنا الوطني إلى الكاميرون استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وقال مدحت المليجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «تواصل اليوم مع وائل جمعة، ونقل رغبة الجهاز الفني بطلب السفر يوم السبت بدلا من الجمعة برغبة من كيروش».

وأضاف: «إدارة منتخب مصر وافق على فندق إقامة المنتخب رغم إمكانياته المحدودة».

وأكمل سفير مصر بالكاميرون: «مع كل طلب أتوجه به لأي جهة في الكاميرون يطالبوني بقميص صلاح، حتى وصل الأمر بأن فتاة تعمل في صيدلية طلبت قميصه عند طلبي أحد الأدوية الخاصة بي».

وواصل: «تواصلت اليوم مع رئاسة الجمهورية الكاميرونية مباشرة بشأن تأمين منتخب مصر ومحمد صلاح على وجه الخصوص».

وأتم: «منتخب الكاميرون يركز فقط في التتويج بالبطولة التي يستضيفونها، هم فقط يتخوفون من مصر لأن "كعبنا عالي عليهم"».