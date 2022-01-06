 سفير مصر بالكاميرون: الجميع يطلب مني قميص صلاح.. وهذه حقيقة تأجيل سفر المنتخب - بوابة الشروق
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سفير مصر بالكاميرون: الجميع يطلب مني قميص صلاح.. وهذه حقيقة تأجيل سفر المنتخب

محمد جلال
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 12:10 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 12:13 ص

كشف مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، حقيقة تأجيل سفر منتخبنا الوطني إلى الكاميرون استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وقال مدحت المليجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «تواصل اليوم مع وائل جمعة، ونقل رغبة الجهاز الفني بطلب السفر يوم السبت بدلا من الجمعة برغبة من كيروش».

وأضاف: «إدارة منتخب مصر وافق على فندق إقامة المنتخب رغم إمكانياته المحدودة».

وأكمل سفير مصر بالكاميرون: «مع كل طلب أتوجه به لأي جهة في الكاميرون يطالبوني بقميص صلاح، حتى وصل الأمر بأن فتاة تعمل في صيدلية طلبت قميصه عند طلبي أحد الأدوية الخاصة بي».

وواصل: «تواصلت اليوم مع رئاسة الجمهورية الكاميرونية مباشرة بشأن تأمين منتخب مصر ومحمد صلاح على وجه الخصوص».

وأتم: «منتخب الكاميرون يركز فقط في التتويج بالبطولة التي يستضيفونها، هم فقط يتخوفون من مصر لأن "كعبنا عالي عليهم"».


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