زعيم الأغلبية النيابية يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد

قال المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية النيابية، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، إنه شرُف مساء اليوم بزيارة الكنيسة الكاتدرائية العريقة صاحبة التاريخ الوطني الأصيل، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بعيد الميلاد المجيد.

وجاء ذلك ضمن وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب؛ ترأسه السيد المستشار الجليل حنفي جبالي رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام ..

ونقلت للبابا تواضروس بالنيابة عن أعضاء ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن، خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، وأطيب الأمنيات الصادقة أن تظل أعيادنا رمزًا للحب والتسامح والترابط ووحدتنا الوطنية.

كما وجهت لقداسة البابا رسالة شكر وتقدير نيابةً عن جموع المصريين، على جهوده الحثيثة ودوره الوطني في دعم التماسك الوطني والحفاظ على وحدة النسيج الوطني للدولة المصرية، والقضاء على الإرهاب الفكري.

كل عام ومصر وشعبها يدًا واحدة ونسيج واحد وكل عام وأعيادنا رمز لوحدتنا الوطنية الراسخة وقوة وصلابة الشعب المصري ودليل راسخ على أن مصر تظل ثابتة وناهضة والشوكة التي تتحطم عليها مخططات أهل الشر.