ألمانيا: استمرار ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس عن حدوث زيادة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع صباح اليوم على مستوى ألمانيا إلى 285.9، فيما كان يبلغ أمس 258.6، وكان يبلغ قبل أسبوع 204.7.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 441.9.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ولا يزال المعهد يفترض أن هناك تراجعا في معدل تسجيل الحالات وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بسبب أيام العطلات.

وأضاف المعهد اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 64 ألفا و340 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 443 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 42 ألفا و770 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 383 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي سبعة ملايين و361 ألفا و660 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و626 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 113 ألفا و368 شخصا.