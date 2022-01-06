نقيب المهندسين: بدأنا تصحيح المسار في أمور النقابة منذ 2018

قال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن نقابة المهندسين نقابة عريقة أعضاؤها أكثر من 800 ألف مهندس، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي عمل منذ توليه مهام العمل عام 2018 على تصحيح المسار داخل النقابة، خاصة بعد أن تسلمنا صندوق المعاشات هو الكيان المالي بالنقابة وتصدر منه كل المصروفات بعجز بقيمة 222 مليون جنيه وهو ما أدى لضرر بالغ وخلل في كل ما يخص النقابة من أوجه الصرف في المشروعات وغيرها.

وأضاف ضاحي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم، أن المجلس الحالي نجح في تغطية العجز في صندوق المعاشات، وحقق فائض للعام الثالث على التوالي عن عام 2020 بلغ 620 مليون جينه.

وأشار إلى أن هذا الفائض تحقق نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار، لصالح صندوق المعاشات، لافتا إلى أن النقابة استطاعت الحفاظ على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% فى شركة المهندس يوتن، بعد أن كادت تصل إلى 2.25% نتيجة عدم سداد حصة النقابة فى الفترة السابقة، فى زيادة رأس المال، وتم إلزام الشركة بسداد توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات والتي لم تحدث منذ سنوات، واستخدمت في سداد حصة النقابة فى رأي المال.

وتابع: تم زيادة حصة صندوق المعاشات فى رأس مال شركة المهندس للتأمين لتصل إلى 33.2% بدلا من 26.38%، كما نجحت النقابة فى الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت.