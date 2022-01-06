لاتسيو يتعادل في الوقت القاتل مع إمبولي بالدوري الإيطالي

اقتنص لاتسيو نقطة ثمينة كانت في طريقها للضياع، بعدما انتزع تعادلا مثيرا 3 / 3 في اللحظات الأخيرة ضد ضيفه إمبولي، اليوم الخميس، في المرحلة الـ20 ببطولة الدوري الإيطالي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت اليوم عن فوز كالياري على مضيفه سامبدوريا 2 / 1، وفيرونا على مضيفه سبيزيا بالنتيجة ذاتها.

وبقي لاتسيو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام إمبولي، صاحب المركز التاسع، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

واتسمت المباراة التي جرت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم إمبولي بهدفين مبكرين حملا توقيع الألباني نديم بايرامي والبولندي سيمون زوركوفسكي في الدقيقتين السادسة من ركلة جزاء والثامنة.

وقلص النجم المخضرم تشيرو إيموبيلي الفارق، عقب تسجيله الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 14، قبل أن يسجل زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل في الدقيقة 66.

وأعاد فيدريكو دي فرانشيسكو التقدم لإمبولي من جديد، بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 75، لكن سافيتش تقمص دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف التعادل للاتسيو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها إيموبيلي في الدقيقة 87.

وحقق كالياري انتصاره الأول في البطولة منذ ما يقرب من 3 أشهر، عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه سامبدوريا.

وارتفع رصيد كالياري، الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط، إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان، فيما تجمد رصيد سامبدوريا، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر سامبدوريا بالتسجيل عن طريق مانولو جابياديني في الدقيقة 18، لكن كالياري رد بهدفين في الشوط الثاني عبر أليساندرو ديولا وليوناردو بافوليتي في الدقيقتين 55 و71 على الترتيب.

وأنهى سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو كاندريفا في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، كرر كالياري تفوقه على سامبدوريا، بعدما حقق انتصاره الوحيد في المسابقة هذا الموسم على حسابه أيضا، بعدما تغلب عليه 3 / 1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واستعاد فيرونا نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، التي توقفت لعدة أيام بسبب احتفالات أعياد الميلاد (كريسماس)، بعد فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه سبيزيا.

وارتدى جيانلوكا كابراري ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي فيرونا في الدقيقتين 59 و70، فيما تكفل مارتين إيرليتش بإحراز هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 85.

واضطر سبيزيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الكولومبي كيفين أجوديلو في الدقيقة 87، لحصوله على الإنذار الثاني.