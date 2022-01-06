الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على احترام سيادة كازاخستان واستقلالها

حث الاتحاد الأوروبي روسيا، اليوم الخميس، على احترام سيادة كازاخستان واستقلالها، في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا قوات مظلات لقمع انتفاضة بعد أن شهدت الجمهورية السوفيتية السابقة أحداث عنف بالغ.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس، حثت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «يجب وقف العنف، كما ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والوصل إلى حل سلمي للوضع»، مؤكدًا أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الحوار في كازاخستان».

وقُتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، كما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن اثني عشر شرطيا قتلوا في احتجاجات مدينة ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأصيب 353 أخرون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وذلك حسبما نشره موقع «يورونيوز عربية».

كما أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الخميس، عبر التلفزيون الرسمي أن أكثر من 1000 شخص جُرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.

وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة»، حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات.