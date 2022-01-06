آر دبليو إي الألمانية تعتزم إنشاء 3 مزارع للرياح بالتعاون مع شريك كندي

أعلنت مجموعة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة في مدينة إيسن، اليوم الخميس، اعتزامها توسيع نطاق أنشطتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت المجموعة إنه من المنتظر أن تقوم بإنشاء ثلاث مزارع للرياح بطاقة إجمالية 1.3 جيجاواط، بالتعاون مع شركة "نورثلاند باور" الكندية للكهرباء.

وأوضحت "آر دبليو إي" أنها ستؤسس لهذا الغرض شركة مشتركة وتمتلك فيها حصة تبلغ 51% فيما تمتلك "نورثلاند باور" الحصة المتبقية.

ومن المنتظر أن تبدأ المزارع الثلاث العمل في 2026 وفي 2028، وذكرت المجموعة الألمانية أن المساحة المخصصة لهذا المشروع موجودة في بحر الشمال إلى الشمال من جزيرة يويست.

زكانت "آر دبليو إي" ضمنت في العام الماضي تخصيص موقع لواحدة من المزارع الثلاث بطاقة إنتاجية تبلغ 433 ميجاواط، فيما تعتزم الحصول على الموقعين الآخرين في العام الحالي عن طريق مزاد لإقامة المزرعتين اأخرييين عليهما بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 900 ميجاواط.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الألمانية تسعى إلى زيادة عروضها من الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50 جيجاواط بحلول نهاية العقد الحالي حيث تعتزم زيادة الكمية المنتجة بمقدار 2.5 جيجاواط في المتوسط كل عام.