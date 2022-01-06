العراق: ضبط وكر للإرهابيين بداخله مواد متفجرة جنوب قضاء الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، ضبط وكر للإرهابيين بداخله مواد متفجرة جنوب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار (112 كم غربي بغداد).

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إنه بناء على عملية استباقية، استندت على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، ضبط خلالها على أحد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي.

ولفتت إلى أنه تم العثور على ست عبوات ناسفة و١١ مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، مشيرة إلى أنه تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة.