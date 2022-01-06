وثق مقطع فيديو، اضطرار طائرة ركاب مدنية إيرانية، للهبوط في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، رضا جعفر زاده، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران المدني، كانت قادمة من مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد باتجاه مطار أصفهان، هبطت خارج المطار بسبب خلل فني".

وأضاف أن "الطائرة من طراز بوينج 737 وكان على متنها 119 راكبا، وأن أحد الركاب أصيب بجروح أثناء الخروج من الطائرة بعد الهبوط الاضطراري"، موضحا أن "فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الطيران المدني ذهب إلى مطار أصفهان للتحقيق في كيفية حدوث الخلل الفني في الطائرة".

وكانت إيران، أعلنت في أكتوبر 2019، عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن "سقوط وتحطم طائرة إيرانية عسكرية من طراز "ميغ 29" في محافظة أردبيل"، مضيفا: "إدارة الطوارئ في البلاد أعلنت عن إرسال الهلال الأحمر الإيراني حوامات إسعافية لمكان سقوط الطائرة". وأشار إلى "مقتل قائد الطائرة".