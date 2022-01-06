لجنة الأطباء في السودان: مقتل 3 متظاهرين خلال الاحتجاجات في البلاد

قتل 3 متظاهرين سودانيين، اليوم الخميس، خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، وفق ما أعلنت مصادر طبية سودانية.



وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان أعلنت في بيان سابق: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاص حي على الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 6 يناير في أم درمان".



وأضافت أنه بذلك "يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 58 شهيدا".



وتم الإعلان لاحقا عن مقتل متظاهرين اثنين خلال المظاهرات في البلاد، ليرتفع عدد ضحايا اليوم إلى ثلاثة.



وفي وقت سابق، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى المشاركة في مليونية اليوم الخميس، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم توجه المظاهرات للقصر الرئاسي.



وأفاد مراسلنا بأنه تم إغلاق الجسور، ما عدا جسري سوبا والحلفايا، وإغلاق الشوارع في وسط الخرطوم، فيما تم قطع شبكة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف المحمولة.