البرتغال تعيد فتح المدارس يوم الإثنين المقبل

تعتزم البرتغال إعادة فتح مدارسها الإثنين المقبل كما هو مقرر، بينما ستظل الملاهي الليلة مغلقة لمدة أسبوع آخر، حيث تحاول الحكومة إبطاء القفزة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قوله في مؤتمر صحفي بلشبونة، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحانات والملاهي الليلية بإمكانها استئناف نشاطها يوم 14 يناير الجاري بشرط أن يقدم روادها نتائج سلبية لاختبارات كورونا.

وكانت هذه الأماكن مغلقة منذ 25 ديسمبر الماضي، وكان من المقرر في السابق أن تظل مغلقة حتى التاسع من الشهر الجاري.

كما سيظل العمل عن بعد إلزاميا حتى الرابع عشر من الشهر، وسيكون أمرا موص به بعد ذلك.

وقال كوستا إنه، وفقا لأحدث الإجراءات، سيتعين فقط على من تكون نتيجته إيجابية بكوفيد-19 أو أولئك الذين يعيشون في نفس المنزل الخضوع للعزل الذاتي.