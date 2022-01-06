أرمينيا ترسل نحو 70 من الأفراد العسكريين إلى كازاخستان كجزء من قوات حفظ السلام

قررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ السلام المشتركة إلى كازاخستان بعد النظر في طلب أستانا.

وأرسلت أرمينيا جيشها إلى كازاخستان، كجزء من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفقًا لـ"سبوتنيك"، أرمينيا أرسلت نحو 70 جنديًا، كجزء من الوحدة، سيوفرون الحماية للأهداف الاستراتيجية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان.

يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس البلاد قاسم زومارت توكاييف، متحدثًا في اجتماع لمجلس الأمن في كازاخستان، إنه طلب المساعدة من قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأكد رئيس الدولة أنه يعتبر أعمال الشغب في كازاخستان عدوانًا خارجيًا، حيث تدربت العصابات الإرهابية التي تسببت في أعمال الشغب في البلاد في الخارج.

بعد ذلك، في ليلة 6 يناير، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بصفته رئيس مجلس الأمن الجماعي (أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي)، أن قادة الدول المشاركة قرروا إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.

قد تضم قوات حفظ السلام الجماعية أفرادًا عسكريون وشرطة مدنية خاصة وقوات وأموال تخصصها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. تضم الوحدة الروسية وحدة من القوات المحمولة جوا.