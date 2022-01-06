أحمد مجاهد: انتهت رحلتي الطويلة مع اتحاد الكرة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم، على انتهاء رحلته الطويلة داخل "الجبلاية"، متمنيا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد برئاسة جمال علام والذي تم انتخابه بالأمس .

وعبر حسابه على "فيسبوك" كتب أحمد مجاهد: "أسدل الستار على رحلة طويلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، من أول درجات السلم حتى أصبحت رئيسا للجنة إدارة الاتحاد بتعيين من الفيفا".

وجاء بيان مجاهد، كالتالي: « من أول درجة من درجات السلم.. منذ كنت أصغر أعضاء الجمعية لأصغر عضو في لجان الاتحاد المختلفة ثم رئاسة لجنة شئون اللاعبين لسنوات ثم عضوية مجلس الادارة لسنوات حتى اختياري من قبل الفيفا لرئاسة اللجنة التي انتهت ولايتها اليوم ٥ يناير ٢٠٢٢.. سنوات طويلة منذ بداية التسعينات جبت البلاد طولها و عرضها ، شمالها و جنوبها ، شرقها و غربها.. عرفت تقريبًا الجميع ، الصغير و الكبير ، وزير و مسئول ، رئيس نادي و عضو و اداري و مدرب و حكم و لاعب و عامل و حتى المشجع ، قابلت في طريقي الجيد و غير الجيد ، الأمين و غير الأمين ، المجتهد و الكسول ، الموهوب و المصنوع ، المهذب و المتجاوز ، المتواضع و المغرور، مررت بأيام جميلة و أخرى عصيبة خضت معارك كثيرة و أجتهدت ما استطعت و بتوفيق الله نلت أكثر مما حلمت به و في النهاية أحمد الله حمداً كثيرأ و أشكر كل من تعاملت معهم طوال الرحلة و أطلب السماح ممن كنت مقصرا في حقهم، و إلى طريق جديد و رحلة أخرى بإذن الله ان كان في العمر بقية".

ومن جانبه قال أيضًا في أحد التصريحات التلفزيونية: "أتمنى التوفيق للمجلس الجديد برئاسة جمال علام، الأسماء كبيرة وتمتلك قدرات هائلة من أجل تقديم الأفضل للكرة المصرية".

واختتم: "اتطلع لبدء مرحلة جديدة في العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني بقيادة كيروش، في بطولة كأس الأمم والفوز باللقب الثامن".

ويستعد المنتخب المصري لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق الأحد المقبل بالكاميرون، ويستهلها الفراعنة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، ثم غينيا بيساو 15، ويختتم دور المجموعات أمام السودان يوم 19 من الشهر ذاته.