عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد عملية نقل معدات تابعة لقوات حفظ السلام الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى طائرة لإرسالها إلى كازاخستان.

وسبق أن أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.

وقُتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، كما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن اثني عشر شرطيا قتلوا في احتجاجات مدينة ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأصيب 353 أخرون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وذلك حسبما نشره موقع «يورونيوز عربية».

كما أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الخميس، عبر التلفزيون الرسمي أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.

وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة»، حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات.