التحالف العربي: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة قبالة ميناء الحديدة اليمني

أعلن التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية، أنه تلقى مساء الأربعاء، نداء استغاثة من ناقلة نفط "بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة" مقابل ميناء الحديدة اليمني .
وأكد التحالف في بيان صباح اليوم الخميس "وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة".
وكان التحالف أعلن الأربعاء أنه رصد ووثّق "عملية التحضير لعمل "عدائي" بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني.
وأضاف التحالف أن "التخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري روابي انطلق من ميناء الحديدة".
واعتبر التحالف أن "ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية". كما أكد أن "الحديدة والصليف مركزان رئيسيان للأعمال العدائية وتهديد الأمن البحري".