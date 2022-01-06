ألمانيا: معدل التخضم في 2021 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 1993

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2020.