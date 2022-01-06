 ألمانيا: معدل التخضم في 2021 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 1993 - بوابة الشروق
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ألمانيا: معدل التخضم في 2021 يصل إلى أعلى مستوى له منذ 1993

(د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 3:41 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2020.


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