 الدنمارك تسجل 28 ألفا و762 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 28 ألفا و762 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 10:35 ص

سجلت الدنمارك 28 ألفا و762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 903 آلاف و652 إصابة، والوفيات إلى 3338 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و73 ألفا و72 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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