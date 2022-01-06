تعرف على أرقام لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أرقام لاعبي منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن أرقام اللاعبين قبل انطلاق المباراة الأولى التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب نيجيريا بالجولة الأولى لدور المجموعات، فيما سيلتقي منتخبنا مع غينيا بيساو يوم السبت الموافق 15 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات بمواجهة السودان يوم الأربعاء الموافق 19 يناير، ضمن حسابات الجولة الثالثة.

ويتطلع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، لتحقيق البطولة الإفريقية الثامنة للفراعنة، حتى يكتب تاريخا جديدا لنفسه خاصة بعدما ظلت البطولة بعيدة عن دولاب بطولات منتخبنا الوطني منذ عام 2010.