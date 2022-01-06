بيانات أممية: تراجع عدد المهاجرين للجزر اليونانية في 2021

تراجعت أعداد المهاجرين واللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة، شرقي البلاد، إلى أقل مستوى لها منذ بداية أزمة اللجوء قبل حوالي تسع سنوات.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي صدرت اليوم، تمكن 4109 مهاجرين من الوصول إلى الجزر اليونانية قادمين من تركيا العام الماضي، مقابل 9714 مهاجرا في عام 2020، و60 ألفا في عام 2019. وفي أوج أزمة الهجرة في عام 2015، وصل العدد إلى 856 ألفا و723.

يشار إلى أن خفر السواحل اليوناني يفرض قيودا صارمة على الحدود مع تركيا منذ عام 2019.

وتشكو منظمات حقوقية دولية من عمليات غير قانونية لإعادة المهاجرين إلى تركيا.

ولطالما أكدت أثينا أن قوات الأمن اليونانية تحمي الحدود الأوروبية، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي ظل القيود الصارمة في المضائق بين تركيا والجزر اليونانية، يلجأ المهربون والمهاجرون إلى البحث عن طرق جديدة.