الحكومة الهندية توافق على المرحلة الثانية لممر الطاقة النظيفة

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وافق مجلس الوزراء الهندي، اليوم الخميس، على المرحلة الثانية من ممر الطاقة الخضراء بتكلفة تقديرية 120 مليار روبية (6ر1 مليار دولار)، حسبما أعلن وزير الإعلام والإذاعة أنوراج ثوكور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثوكور قوله إن المرحلة الثانية لنظام نقل الطاقة داخل الدولة سيسهل تكامل الشبكة الكهربائية ونقل الطاقة المولدة من مشروعات توليد الطاقة المتجددة، والتي تبلغ 20 جيجاواط للشبكة المركزية لتوزيعها في 7 ولايات. وتتألف الهند من 28 ولاية هندية و8 أقاليم اتحادية.

وستتولى الحكومة الاتحادية توفير 33% من تكلفة المشروع الذي من المقرر اكتماله خلال خمسة أعوام.

وقال ثوكور إن المشروع سيسهم في تحقيق الهدف بوجود طاقة متجددة مثبتة بقدرة 450 جيجاواط بحلول عام 2030، وستساعد في تحقيق أمن الطاقة للبلاد على المدى الطويل.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم من حيث انبعاثات الكربون، وتعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070.