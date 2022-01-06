حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم الاتجار بالذهب في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتلقيه مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب، مقابل أرباح مالية شهرية من قيمة رأس المال، لكنه أخل بوعده وتهرب منهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية، حول بلاغًا من عدد من المواطنين، يتهمون شخص بتلقى مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها، واستثمارها لهم في مجال تجارة الذهب، مقابل أرباح شهرية، بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وقيام المتهم، المقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وسدد لهم الأرباح لفترة ثم توقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، عن وجود ضحايا آخرين، لكنهم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.