إبراهيم أبو مبارك، صاحب الـ20 عاما، فنان يستخدم النار والدخان، الذي ينتج عن احتراق الورق لإنشاء لوحات مميزة، ثم يضيف بعض اللمسات الفنية.

أمضى أبو مبارك، ابن محافظة كفر الشيخ، 4 سنوات في تعلم الرسم بالشعلة، حيث يروي قصته لـ"الشروق" قائلًا: "زاد شغفي بالرسم بالنار عندما اشتركت في جروب الثانوية، وكان زميلي لي نشر رسمه لكارتون، فقررت أن أرسمه، ولكن لم تنجح أول محاولة بشكل جيد، حيث كانت سيئة للغاية والورقة التي وضعت عليها لهب النيران اشتعلت، فأدركت بعد ذلك أنني احتاج إلى استخدام الورق المقوى (كانسون)، فحاولت أكثر من مرة إلى أن وصلت لنتيجة مرضية.. ومن هنا كانت البداية".

وسألت "الشروق" صاحب الـ20 عامًا عن كيف جاء بفكرة الرسم بالنار؟، فأجاب: "كنت عايز أرسم بحاجة مختلفة عن أي فنان، وأطلع بفن جديد وبفكرة مبتكرة، فكنت برسم ببري الأقلام، وبالقهوة، وعلى الأسلاك الملونة، وبالكاركدية، وبالشاي والعسل، ونحت على سن قلم، وعلى الكرتون العادي، وعلى البرتقال، والموز، وعلى الحبوب، علاوة على رسوماتي بالرصاص والفحم".

وأضاف: "اكتشفت أن الورق لما بيوصل لدرجة معينة من الحرارة لونه بيتغير وبيشتعل، فاستغليت الفكرة دي بأن أصنع قلم من اكتشافي وأرسم بيه عشان أقدر أوجه النار على المكان اللي أنا محدده للرسمة"، متابعًا: "الوقت بيكون على حسب كل رسمة والتفاصيل اللي فيها، لكن أكتر رسمه أخدت وقت مني كانت 5 ساعات".

وأردف: "أحبطت كتير في مجالي، لحد ما وصلت لوقت إني أبطل الرسم فعلا، لكن بعد كدا قولت لازم أخلي أي حد أحبطني هو اللي يطلب مني أرسمه"، مستطردا: "الرسم مش واقف على الإمكانيات المادية أبدًا، القصة كلها في الموهبة".

وعن قدوته في الرسم، يقول ابن كفر الشيخ: "ماحدش علمني الرسم بالنار، اشتغلت على نفسي بالاستمرارية، اتعلمت الرصاص والفحم، لأنهما أهم حاجة؛ لكن بعد كدا حبيت أكون مختلف، فلم أترك شيء إلا واستخدمته في بناء تحفة فنية، وعندي طموح بأن أصبح الأول في الوطن العربي اللي بيرسم بالنار واللهب على الورق".