الحكومة الألمانية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كازاخستان

أوصت الحكومة الاتحادية الألمانية مواطنيها بعدم السفر إلى كازاخستان في ظل الاضطرابات التي تشهدها حاليا.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن القنصلية العامة الألمانية في مدينة ألماتي في جنوب شرق كازاخستان ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن الإشراف القنصلي سيكون متاحا فقط عبر السفارة بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

يشار إلى أن كازاخستان تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ أيام بسبب حالة استياء من الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في محطات الوقود في البلاد الغنية بالنفط والغاز والتي يزيد عدد سكانها على 18 مليون نسمة.

وردا على الاحتجاجات التي اتسمت جزئيا بالعنف، أقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف الحكومة.

وأفادت تقارير إخبارية في كازاخستان بأن 13 من قوات الأمن لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، فيما تم القبض على نحو ألفي شخص.

وأفادت تقارير إخبارية رسمية، اليوم الخميس، بأن روسيا بدأت نشر قوات في كازاخستان في إطار قوة لحفظ السلام، تحت مظلة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة.